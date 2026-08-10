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Operação de detenção por causa de rumor envolvendo Galatasaray e estrela do Bayern

Mercado da bola
Campeonato Turco
J. Musiala
Galatasaray
Bayern de Munique
Bundesliga
Turquia
Alemanha

O jornalista turco Burhan Can Terzi foi detido sob a acusação de divulgar informações enganosas sobre um suposto acordo entre o Galatasaray e Jamal Musiala, estrela do Bayern de Munique.

O jornal "Mundo Deportivo" noticiou que o jornalista Burhan Can Terzi prestou depoimento na Diretoria de Segurança de Istambul e foi encaminhado ao tribunal, que decidiu em seguida por sua libertação.

O Galatasaray desmentiu, em duas ocasiões, as informações divulgadas por Burhan Can Terzi, mas o jornalista turco insistiu na veracidade daquilo que publicou. 

O Galatasaray acusou Terzi de tentar divulgar informações enganosas e de manchar a gestão do clube turco no que diz respeito às contratações.

Para indignação do mundo do futebol e da imprensa, Terzi foi colocado sob custódia no âmbito de uma investigação iniciada pelo gabinete do procurador-geral em Bakırköy, referente ao crime de divulgação pública de informações enganosas, sendo posteriormente libertado.

Campeonato Turco
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Galatasaray
GAL
Corum FK crest
Corum FK
COB
Amistosos de clubes
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB
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Leipzig
RBL

Jamal Musiala, de 23 anos, tem contrato com o Bayern de Munique até o verão de 2030.

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