O jornalista turco Burhan Can Terzi foi detido sob a acusação de divulgar informações enganosas sobre um suposto acordo entre o Galatasaray e Jamal Musiala, estrela do Bayern de Munique.
O jornal "Mundo Deportivo" noticiou que o jornalista Burhan Can Terzi prestou depoimento na Diretoria de Segurança de Istambul e foi encaminhado ao tribunal, que decidiu em seguida por sua libertação.
O Galatasaray desmentiu, em duas ocasiões, as informações divulgadas por Burhan Can Terzi, mas o jornalista turco insistiu na veracidade daquilo que publicou.
O Galatasaray acusou Terzi de tentar divulgar informações enganosas e de manchar a gestão do clube turco no que diz respeito às contratações.
Para indignação do mundo do futebol e da imprensa, Terzi foi colocado sob custódia no âmbito de uma investigação iniciada pelo gabinete do procurador-geral em Bakırköy, referente ao crime de divulgação pública de informações enganosas, sendo posteriormente libertado.
Jamal Musiala, de 23 anos, tem contrato com o Bayern de Munique até o verão de 2030.