Onde será a final da Copinha 2023?

A Federação Paulista de Futebol, organizadora da competição, ainda não confirmou um local para a decisão da Copinha

A 53ª edição da Copa São de Futebol Júnior, a Copinha, já entrou em sua fase de mata-mata e a grande decisão está cada mais próxima. Conhecida por ser a maior competição de base do Brasil, o torneio reúne 128 times de todo o país, divididos em 32 grupos na primeira fase.

A grande final no dia 25 de janeiro, data do aniversário de São Paulo, não será disputada no Estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, onde tradicionalmente é realizada. O estádio passa por reformas, e, assim como na edição passada, não será possível receber a decisão da competição.

Até o momento, a Federação Paulista de Futebol não definiu o local da decisão da Copinha. Na edição passada, a FPF definiu o local após definição dos dois finalistas, Palmeiras e Santos, que disputaram a final no Allianz Parque, com torcida única da equipe mandante.

Ainda no regulamento da competição, a entidade disse: “Em virtude da privatização e da reforma do Estádio Paulo Machado de Carvalho – Pacaembu, sede tradicional do jogo final da Competição, o DCO definirá, de acordo com critérios técnicos e de segurança, o local para a realização desta partida.”

Sendo assim, a Federação só deve bater o martelo poucos dias da final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que acontece no dia 25 de janeiro.