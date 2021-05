Onde será a final da Copa Sul-Americana 2022?

Torneio será decidido no Brasil. Confira qual foi o estádio escolhido

Segunda principal competição continental da América do Sul, a Copa Sul-Americana de 2022 sequer começou (a edição de 2021 está acontecendo a topo vapor), mas já se pode começar a imaginar como será a finalíssima em busca da "Grande Conquista" na próxima temporada.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A final do torneio vem sendo disputada em jogo único desde a edição de 2019, quando o Independiente del Valle se sagrou campeão sul-americano no Paraguai contra o Colón, da Argentina. Em 2020, o Estádio Mario Alberto Kempes foi o palco do título do Defensa y Justicia contra o Lanús. Em 2021, a final acontecerá em Montevidéu, no Uruguai, no lendário Centenário.

Ainda não se sabe quais times disputarão a Copa Sul-Americana de 2022, porém, o que sabemos é que o título será decidido no Brasil.

Assim, a Goal preparou uma matéria contando tudo sobre a sede da final da Copa Sul-Americana de 2022: quando e onde o jogo será disputado? Quais são os estádios candidatos a sediar a final? Confira.

Onde será a final da Copa Sul-Americana de 2022?

O Estádio Mané Garrincha, em Brasília, no Distrito Federal, será o palco da finalíssima da Copa Sul-Americana de 2022. Ainda não há uma data para a decisão acontecer, mas deve ser em um sabádo no início do mês de novembro de 2022.

Com capacidade para mais de 70 mil pessoas, a expectativa é que até a data da final seja possível o estádio receber torcedores brasileiros e das equipes envolvidas na decisão. A Conmebol não confirmou a presença ou não de público na finalíssima da competição. Desde março de 2020, todos os jogos da competição foram disputados com portões fechados.

A ideia de já escolher um estádio com mais de um ano de antecedência é haver mais tempo para o melhor preparo da sede.

🇧🇷🏟️ A Final Única da CONMEBOL #Sudamericana 2022! A decisão do próximo ano será no estádio Mané Garrincha, em Brasília.@GranConquista #GrandeConquista pic.twitter.com/ukFLTXGbUQ — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) May 13, 2021

Palco da Copa do Mundo de 2014, recebeu a decisão da Recopa Sul-Americana de 2021, quando o Defensa y Justicia superou o Palmeiras nos pênaltis para ficar com o título inédito. Na ocasião, o jogo aconteceu em Brasília pois o Estado de São Paulo estava em fase emergencial de combate à pandemia e partidas de futebol estavam proibidas em territórios paulistas.

Quais estádios concorriam para sediar a final da Sul-Americana de 2021?

O Estádio Mané Garrincha venceu as concorrências de seis outros estádios brasileiros, seis estádios argentinos, dois peruanos, um chileno e um equatoriano. Confira quais outros estádios estavam interessados em sediar a final da Sul-Americana de 2021:

Argentina: La Bombonera, Monumental de Nuñez, Nuevo Gasómetro, Libertadores de América, El Cilindro e Estádio Único de Santiago del Estero;

Brasil: Mané Garrincha, Arena da Baixada, Castelão, Beira-Rio, Arena Pernambuco, Maracanã e Fonte Nova;

Chile: Estádio Nacional;

Peru: Monumental de Lima e Estádio Nacional de Lima;

Equador: Casa Blanca.

Onde será a final da Copa Sul-Americana de 2021?

O mítido Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, será o palco da finalíssima da Sul-Americana de 2021. A bola rolará no palco uruguaio no dia 6 de novembro de 2021, um sábado, para a grande decisão do campeão do torneio. Duas semanas depois, o mesmo estádio receberá também a final da Libertadores.