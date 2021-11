Onde assistir ao vivo a Santos x Palmeiras, pelo Brasileirão Série A 2021?

Com os ingressos esgotados, o Santos recebe o Palmeiras na tarde deste domingo (7), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para SP, RS, PR, GO, TO, MT, MS, AL, PE, CE e PA), na TV aberta, e do TNT e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Quer ver jogos do Brasileirão ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL Esporte Clube!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x Palmeiras DATA Domingo, 7 de novembro de 2021 LOCAL Vila Belmiro - Santos, SP HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo (SP) e Daniel Luis Marque (SP)

Quarto árbitro: Ilbert Estevam (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo (SP)

Auxiliar VAR: Vitor Carmona (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A Globo (para SP, RS, PR, GO, TO, MT, MS, AL, PE, CE e PA), na TV aberta, e o Premiere e a TNT, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

Quais são os canais da TNT?

Por cabo:

NET: 151

NET HD: 651

VIVO TV HD: 648

TVN: 33

TVN HD: 433

ROMA CABO: 69

ROMA CABO HD: 569

TV ALPHAVILLE HD: 151

CABO: 300

TELECOM HD: 820

BVCi HD: 212

TCM HD: 100

Por satélite:

SKY: 108

SKY HD: 508

CLARO TV: 151

CLARO TV HD: 651

VIVO TV HD: 100

OI TV: 48

OI TV HD: 548

ALGAR TV: 556

ALGAR TV HD: 956

NOSSA TV: 17

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de vitória sobre o Fluminense e Athletico-PR, o Santos busca o terceiro triunfo consecutivo pela primeira vez em cinco meses.

Atualmente, o Peixe, com 35 pontos, está a cinco da zona de rebaixamento, enquanto o Palmeiras é o vice-líder, com 52.

O técnico Fábio Carille terá os reforços dos zagueiros Velázquez, Kaiky e Luiz Felipe, além do meio-campista Gabriel Pirani.

No entanto, deste grupo, apenas Velázquez deve aparecer no time titular.

Já o Palmeiras poderá ter o retorno do lateral esquerdo Jorge, recuperado de uma lesão na coxa esquerda. está em processo de transição e pode aparecer entre os titulares. Caso não esteja apto, Piquerez será o substituto.

O Verdão tem 52 pontos no Brasileirão, dez a menos que o líder Atlético-MG.

Provável escalação do Santos: João Paulo, Danilo Boza, Robson Reis e Emiliano Velázquez; Madson, Vinicius Zanocelo, Felipe Jonatan e Marcos Guilherme; Marinho, Diego Tardelli e Lucas Braga.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Jorge (Piquerez); Felipe Melo, Zé Rafael (Danilo), Raphael Veiga e Gustavo Scarpa (Luiz Adriano); Dudu e Rony.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 2 x 0 Fluminense Brasileirão 27 de outubro de 2021 Athletico-PR 0 x 1 Santos Brasileirão 30 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x RB Bragantino Brasileirão 10 de novembro de 2021 19h (de Brasília) Atlético-GO x Santos Brasileirão 13 de novembro de 2021 17h (de Brasília)

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 2 x 1 Sport Brasileirão 26 de outubro de 2021 Grêmio 1 x 3 Palmeiras Brasileirão 31 de outubro de 2021

Próximas partidas