Onde assistir a vivo a Roma x Milan, pela Serie A italiana?

Equipes duelam neste domingo (31), às 16h45 (de Brasília), no Stadio Olimpico; veja como acompanhar ao vivo na internet

Clássico italiano na área! A Roma enfrenta o Milan neste domingo (31), às 16h45 (de Brasília), no Stadio Olimpico, pela 11ª rodada da Serie A italiana. A partida terá transmissão ao vivo da Star+, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Roma x Milan DATA Domingo, 31 de outubro de 2021 LOCAL Stadio Olimpico - Roma, ITA HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Foto: Getty Images

A Star+, na plataforma de streaming, é o canal que vai transmitir o jogo deste domingo (31), no Stadio Olimpico. Na Goal, o torcedor também acompanha os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Invicto no Campeonato Italiano com nove vitórias e um empate, o Milan entra em campo buscando se manter na liderança. Atualmente, está separado por apenas um ponto do Napoli, segundo colocado e com um jogo a menos.

Stefano Pioli não poderá contar com o goleiro Mike Maignan e do atacante Samu Castillejo. Alessandro Florenzi, Ballo-Toure, Junior Messias, Brahim Diaz e Ante Rebic, são tratados como dúvidas.

Do outro lado, a Roma, com 19 pontos, vem de vitória sobre o Cagliari por 2 a 1 na última rodada.

Mourinho não poderá contar com Leonardo Spinazzola e Chris Smalling.

Provável escalação do Milan: Ciprian Tatarusanu, Davide Calabria, Fikayo Tomori, Simon Kjaer, Theo Hernandez, Franck Kessie, Ismael Bennacer, Alexis Saelemaekers, Rade Krunic, Rafael Leao, Zlatan Ibrahimovic.

Provável escalação da Roma: Rui Patricio, Rick Karsdorp, Gianluca Mancini, Roger Ibanez, Matias Vina, Bryan Cristante, Jordan Veretout, Nicolo Zaniolo, Lorenzo Pellegrini, Henrikh Mkhitaryan, Tammy Abraham.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ROMA

JOGO CAMPEONATO DATA Roma 0 x 0 Napoli Serie A 3 de outubro de 2021 Cagliari 1 x 2 Roma Serie A 27 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Roma x Bodo/Glimt Liga Europa 4 de novembro de 2021 16h45 (de Brasília) Venezia x Roma Serie A 7 de novembro de 2021 8h30 (de Brasília)

MILAN

JOGO CAMPEONATO DATA Bologna 2 x 4 Milan Serie A 23 de outubro de 2021 Mian 1 x 0 Torino Serie A 26 de outubro de 2021

Próximas partidas