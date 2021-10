Onde assistir ao vivo a Grêmio x Palmeiras, pelo Brasileirão Série A 2021?

Equipes duelam neste domingo (31), às 16h (de Brasília), na Arena; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Grêmio e Palmeiras se enfrentam na tarde deste domingo (31), às 16h (de Brasília), na Arena Castelão, em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para SP, RS, SC, PR, MG menos Juiz de Fora, GO, TO, MT, MS, BA, AL, PE, MA, PA e DF), na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Grêmio x Palmeiras DATA Domingo, 31 de outubro de 2021 LOCAL Arena do Grêmio - Porto Alegre, RS HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Savio Pereira (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva (DF) e José Reinaldo Nascimento (DF)

Quarto árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

VAR: Igor Junio Benevenuto (MG)

Auxiliar VAR: Ciro Chaban (DF)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Lucas Uebel - Divulgação Grêmio

A Globo (para SP, RS, SC, PR, MG menos Juiz de Fora, GO, TO, MT, MS, BA, AL, PE, MA, PA e DF), na TV aberta, e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo deste domingo. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois da derrota para o Atlético-GO por 2 a 0 na última rodada, o Grêmio entra em campo pressionado pela vitória na luta contra o rebaixamento.

Para o confronto na Arena, Geromel pode retornar ao lado de Kannemann na zaga, enquanto Rafinha, suspenso, está fora. Bruno Cortez é o mais cotado para assumir a vaga.

Já o Palmeiras, com 49 pontos, busca emplacar a terceira vitória consecutiva no Brasileirão.

Gabriel Menino, recuperado de uma entorse no tornozelo esquerdo, está próximo do retorno, enquanto Zé Rafael, que cumpriu suspensão na vitória sobre o Sport, disputa posição com Danilo.

Provável escalação do Grêmio: Brenno; Vanderson; Paulo Miranda, Kannemann e Rafinha; Thiago Santos e Villasanti; Alisson, Jean Pyerre e Douglas Costa; Diego Souza (Borja).

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo, Zé Rafael (Danilo) e Raphael Veiga; Dudu, Rony e Luiz Adriano.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 3 x 2 Juventude Brasileirão 17 de outubro de 2021 Atlético-GO 2 x 0 Grêmio Brasileirão 25 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Palmeiras Brasileirão 3 de novembro de 2021 21h (de Brasília) Internacional x Grêmio Brasileirão 6 de novembro de 2021 19h (de Brasília)

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 1 x 2 Palmeiras Brasileirão 20 de outubro de 2021 Palmeiras 2 x 1 Sport Brasileirão 25 de outubro de 2021

Próximas partidas