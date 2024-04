Onde assistir a Vitória x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro

Equipes entram em campo neste domingo (14), no Estádio do Barradão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vitória e Palmeiras se enfrentam neste domingo (14), às 18h30 (de Brasília), no Estádio do Barradão, na Bahia, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

De volta à elite do futebol brasileiro após cinco anos, o Vitória chega embalado com o título do Campeonato Baiano. Para receber o atual bicampeão do Brasileirão, a equipe usará o fator casa à seu favor - não perde desde junho de 2023, com 23 triunfos e quatro empates.

Do outro lado, o Palmeiras chega em busca de mais uma taça sob o comando do técnico Abel Ferreira. Em 19 jogos disputados na temporada, o Verdão soma 12 vitórias e conquistou o título do Paulistão 2024.

Em 43 jogos disputados entre as equipes, o Palmeiras soma 25 vitórias, contra oito do Vitória, além de 10 empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2018, o Verdão venceu por 3 a 2.

Prováveis escalações

Vitória: Lucas Arcanjo; Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Patric; William Oliveira e Rodrigo Andrade; Osvaldo, Matheusinho e Dudu; Alerrandro.

Palmeiras: Weverton; Mayke (Rocha), Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Lázaro (Luan), Endrick e Flaco López.

Desfalques

Vitória

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Dudu e Bruno Rodrigues são desfalques.

Quando é?

Data: domingo, 14 de abril de 2024

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Barradão - Salvador, BA

Arbitragem: Braulio da SIlva (árbitro), Alex dos Santos e Thiaggo Americano (assistentes), Caio Max Augusto (quarto árbitro), Rodolpho Toski Marques (VAR)