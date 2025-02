Onde assistir a Vitória x Ferroviário ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste 2025

Equipes entram em campo nesta terça-feira (11), pela terceira rodada da fase de grupos; veja como acompanhar na internet

O Vitória recebe o Ferroviário na noite desta terça-feira (11), às 19h (de Brasília), no Barradão, em Salvador, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste de 2025. A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere, no streaming (veja a programação completa aqui).

No Grupo A, o Vitória entra em campo de olho na liderança da chave, ocupando atualmente a segunda posição com quatro pontos. A equipe empatou por 2 a 2 com o CRB e venceu o Sousa por 1 a 0. Do outro lado, o Ferroviário busca a reabilitação, já que está fora da zona de classificação para o mata-mata, somando apenas um ponto após um empate e uma derrota.

Prováveis escalações

Vitória: Gabriel Vasconcelos; Claudinho, Edu, Wagner Leonardo, Hugo; Ronald, Gabriel Bralhas, Matheuzinho; Osvaldo, Gustavo Silva e Fabrício Santos. Técnico: Thiago Carpini.

Ferroviário: Vítor; Junio, Jefão, Cubas; Leonardo, Janeudo, Willyam, Gharib, Pablo; Gabriel e Allanzinho. Técnico: Tiago Zorro.

Desfalques

Vitória

Sem desfalques confirmados.

Ferroviário

Sem desfalques confirmados.

Quando é?