Onde assistir a Vila Nova x Botafogo-SP ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam neste domingo (20), no OBA; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vila Nova e Botafogo-SP se enfrentam nesta domingo (20), às 16h (de Brasília), no Estádio OBA, em Goiânia, pela 4ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ Premium, pelo streaming (confira a programação completa).

O Vila Nova vem de um clássico, no meio de semana, quando empatou com o Goiás, por 2 a 2. O resultado deixou a equipe estacionada no meio da tabela, com quatro pontos somados. A ideia é somar três pontos para embalar neste início.

O Botafogo-SP, por sua vez, abriu a rodada à beira da zona de rebaixamento, vindo de dois empates após a derrota na estreia da Segundona. O time de Ribeirão Preto é o 16°, um pontinho acima do Z-4.

Prováveis escalações

Vila Nova: Halls; Igor Inocêncio, Tiago, Bernardo Schappo e Willian Formiga; João Vieira, Jean Mota e Igor Henrique; Ruan Ribeiro, Gabriel Poveda e Labandeira. Técnico: Rafael Lacerda.

Botafogo-SP: João Carlos; Alisson Cassiano, Edson e Carlão; Jeferson, Wesley Dias, Leandro Maciel e Gabriel Risso; Jonathan Cafú, Alexandre Jesus e Jefferson Nem. Técnico: Roger Silva.

Desfalques

Vila Nova

Elias (suspenso).

Botafogo-SP

Rafael Milhorim (suspenso) e Gabriel Bispo (lesionado).

Quando é?