Onde assistir a Vasco x Audax-RJ ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Carioca

Vasco e Flamengo disputam o Clássico dos Milhões na noite deste domingo (4), às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Carioca 2024. A partida terá transmissão ao vivo pelo SBT (para o Rio de Janeiro, Brasília, Belém, Goiânia, Manaus, Vitória, Fortaleza, Recife e Salvador) na TV aberta, pelo SporTV 3 na TV fechada, pelo Premiere no pay-per-view, através do site do SBT Sports na internet e pela Cazé TV no YouTube (veja a programação completa aqui).

Sem vencer há três jogos, com dois empates e uma derrota, o Vasco entra em campo pressionado pressionado pela vitória. No momento, ocupa a sétima posição da Taça Guanabara, com nove pontos. Na última rodada, a equipe empatou sem gols com o Flamengo.

Do outro lado, o Audax-RJ, na lanterna da tabela, ainda busca os primeiros pontos no Cariocão. Até aqui, foram seis derrotas e nenhum gol marcado.

Prováveis escalações

Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Jair e Payet; David e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

Audax-RJ: Anderson Max; Matheus Carioca, João Victor, Igor e Acácio; Romarinho, Tavinho e Patrick; Diego Miticov, Edílson e Italo. Técnico: Luciano Quadros.

Desfalques

Vasco

Paulinho, sofreu grave lesão no joelho.

Audax-RJ

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024

quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024 Horário: 21h15 (de Brasília)

21h15 (de Brasília) Local: Arena da Amazônia - Manaus, AM