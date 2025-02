Onde assistir a Valencia x Barcelona ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Copa do Rei 2024/25

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (6), no Estádio de Mestalla; confira a transmissão e outras informações do jogo

Valencia e Barcelona se enfrentam nesta quinta-feira (6), às 16h30 (de Brasília), no Estádio de Mestalla, pelas quartas de final da Copa do Rei 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4 na TV fechada e do Disney+ no streaming (veja a programação completa).

Embalado pela vitória sobre o Alavés por 1 a 0 na última rodada do Campeonato Espanhol, o Barcelona volta suas atenções para a disputa da Copa do Rei. Maior vencedor do torneio, com 31 títulos, os catalães eliminaram o Barbastro por 4 a 0 na terceira fase e o Betis por 5 a 1 nas oitavas de final.

Por outro lado, o Valencia conquistou a classificação para as quartas de final da Copa do Rei após eliminar o Eldense por 2 a 0 na terceira fase e o Ourense pelo mesmo placar nas oitavas de final. Em 230 jogos disputados entre as equipes, o Barcelona soma 114 vitórias, contra 59 do Valencia, além de 57 empates. No último encontro válido pelo Campeonato Espanhol 2024/25, os catalães venceram por 7 a 1.

Mais artigos abaixo

Escalações

Desfalques

Quando é?

Copa do Rei - Copa do Rei Estadio Mestalla

Últimos jogos

Confronto direto