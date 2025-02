Onde assistir a Universidad Central x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Pré-Libertadores 2025

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (19), no Estádio Olímpico UCV; confira a transmissão e outras informações do jogo

Universidad Central e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico UCV, em Caracas, pelo jogo de ida da Pré Libertadores 2025. A partida será transmitida ao vivo pela Globo na TV aberta, com narração de Everaldo Marques e comentários de Caio Ribeiro e Ana Thaís Matos. Na TV fechada, a transmissão ficará por conta da ESPN, enquanto o streaming estará disponível no Globoplay (com sinal aberto para não assinantes) e no Disney+ (veja a programação completa).

Já classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, o Corinthians volta suas atenções para a estreia da Libertadores. Campeão em 2012, o Timão decide a vaga na terceira fase da competição na Neo Química Arena, na próxima quarta-feira (26). Caso avance, enfrentará o vencedor do confronto entre Barcelona x El Nacional.

"Chegamos em ótimas condições. Os jogadores que enfrentaram o Santos não jogaram hoje (contra a Portuguesa), estarão 100% recuperados. O grupo saiu da briga contra o rebaixamento no Brasileiro para liderar o Paulista. Estamos confiantes e queremos fazer uma grande partida", afirmou o técnico Ramón Díaz.

Por outro lado, a Universidad Central fará o seu primeiro jogo na história da Libertadores. Em quatro jogos na temporada venezuelana, a equipe registra uma vitória, dois empates e uma derrota.

Prováveis escalações

Universidad Central: Miguel Silva; Melendez, Maicol Ruiz, Carrillo, Simarra; Cuesta, Gonzalez, Granko, Zapata; Solé, Charles Ortiz. Técnico: Daniel Sasso.

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Hugo; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

Desfalques

Universidad Central

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Gustavo Henrique está em transição física.

Quando é?