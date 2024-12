Pré-Libertadores 2025: quando começa, quais são os times de todos os países, onde os brasileiros entram, chaveamento e mais informações

Com a definição de oito vagas do Brasileirão à Libertadores, sétimo e oitavo colocados entrarão na fase inicial do próximo torneio continental

A Pré-Libertadores de 2025 já está quase definida. Dividida em três fases preliminares à fase de grupos, a etapa está mais próxima de começar do que parece. A bola rola já no início de fevereiro, com o preenchimento dos passaportes para a competição oficial sendo fechado um mês depois, em março.

Com Botafogo e Flamengo campeões da Libertadores e da Copa do Brasil, respectivamente, duas vagas abriram na classificação para o torneio continental do ano que vem - já que ambas estão no G6 do Brasileirão. Sendo assim, o Campeonato Brasileiro de 2024 abriu um G8 para a próxima Libertadores: os seis primeiros vão diretamente à fase de grupos e o sétimo e o oitavo encaram a etapa inicial.

Prestes a finalizar a competição nacional, já sabemos quem são os seis qualificados aos grupos e um que já está na Pré-Libertadores. Nos outros países também já temos equipes definidas, e aqui só resta definir quem ficará com a última vaga. Abaixo, a GOAL te mostra todos os detalhes...