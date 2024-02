Onde assistir a Trem x Sport ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (28), no Estádio Zerão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Trem e Sport se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Zerão, em Macapá, pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video no streaming (veja a programação completa).

Após a derrota para o Náutico por 1 a 0 no Campeonato Pernambucano, o Sport volta as atenções para a estreia na Copa do Brasil. Melhor ranqueado na CBF, o Leão entra em campo com a vantagem do empate para avançar.

Do outro lado, o Trem, que venceu o Humaitá nos pênaltis na Copa Verde, precisa ganhar para garantir a classificação para a segunda fase. O vencedor enfrentará o Murici ou o Confiança.

Prováveis escalações

Trem: Vitor Luiz; Foguete, Daniel Felipe, Diego Bispo e Alexandre Pinho; Tácio, Dudu, Neto e Silvio; Rafael Barros e Polaco. Técnico: Sandro Macapá.

Sport: Caíque França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán e Felipinho; Felipe, Fabricio Domínguez e Alan Ruiz; Lucas Lima, Gustavo Coutinho e Romarinho. Técnico: Mariano Soso.

Desfalques

Trem

Não há desfalques confirmados.

Sport

Sem desfalques confirmados.

Quando é?