Onde assistir a Sportivo Trinidense x Fortaleza ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (3), no Estádio Defensores del Chaco; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Fortaleza visita o Sportivo Trinidense na noite desta quarta-feira (3), às 21h (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4 na TV fechada e do Star+ no streaming (veja a programação completa).

Após empatar com o Ceará sem gols no primeiro jogo da final do Campeonato Cearense, o Fortaleza volta as atenções para a estreia na Sul-Americana. Atual vice-campeão do torneio, o Leão do Pici foi derrotado na final pela LDU nos pênaltis. Esta será a terceira participação do clube na competição internacional.

Do outro lado, o Sportivo Trinidense entrou na Sul-Americana após ter caído na terceira fase da Pré-Libertadores para o Colo-Colo, do Chile, por 3 a 2 no placar agregado. No Campeonato Paraguaio, a equipe vem de derrota para o Sportivo Luqueño por 1 a 0.

Prováveis escalações

Sportivo Trinidense: Victor Samudio; Luis De la Cruz, Gilberto Flores, Cesar Benitez e Sergio Mendoza; Román, Riveros, Salcedo, Andrada e Sinisterra; Fernando Romero. Técnico: José Arrua.

Fortaleza: João Ricardo; Emanuel Brítez, Benjamin Kuscevic, Tomás Cardona e Thauan Lara; Lucas Sasha e Kauan Rodrigues; Marinho, Kervin Andrade e Moisés; Lucero (Tomás Pochettino). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Desfalques

Sportivo Trinidense

Sem desfalques confirmados.

Fortaleza

Matheus Rossetto, Calebe, Luquinhas e Pedro Augusto estão fora.

Quando é?

Data: quarta-feira, 3 de abril de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Estádio Defensores del Chaco - Assunção, Paraguai