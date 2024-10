Onde assistir a Sport x Guarani ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (24), na Ilha do Retiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sport e Guarani se enfrentam nesta quinta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 33ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após vencer o Botafogo-SP por 3 a 1 na última rodada, o Sport volta a campo podendo assumir a vice-liderança da Série B. Com 56 pontos, o Leão está apenas a um ponto do Novorizontino, segundo colocado, e a três do líder Santos.

Por outro lado, o Guarani chega embalado com duas vitórias consecutivas. Na lanterna da Série B, com 31 pontos conquistados, o Bugre viu a diferença para o primeiro time fora do Z-4 cair para cinco pontos. Na última rodada, venceu o clássico contra a Ponte Preta por 1 a 0.

"Acredito que pode ser um divisor de águas, sim. Estamos trabalhando muito e esse resultado mostra que estamos no caminho certo. Agora é manter o foco, continuar evoluindo e levar essa energia positiva para a sequência da competição. Ainda temos muitos objetivos para conquistar", afirmou o zagueiro Matheus Salustiano.

Prováveis escalações

Sport: Caíque França, Igor Cariús, Chico, Rafael Thyere, Dalbert; Julián Fernandéz, Felipe, Lucas Lima; Barletta, Wellington Silva, Zé Roberto.

Guarani: Vladimir; Pacheco, Matheus Salustiano, Douglas, Jefferson; Matheus Bueno, Gabriel Bispo, Heitor e Luan Dias; João Victor, Caio Dantas.

Desfalques

Sport

Fabrício Domínguez e Titi Ortíz estão suspensos.

Guarani

Pegorari, Airton e Anderson Leite seguem no DM.

Quando é?