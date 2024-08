Onde assistir a Sport x Coritiba ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (22), na Ilha do Retiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sport e Coritiba se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 21h (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Pernambuco, pela 22ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TV Brasil na TV aberta, do canal GOAT no YouTube, além do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após a derrota para o Vila Nova por 2 a 0 na última rodada da Série B, o Sport busca a recuperação para se aproximar do G-4. Em sexto lugar, com 32 pontos, o Leão está a quatro do Vila Nova, quarto colocado.

Do outro lado, o Coritiba, em 13º lugar, com 27 pontos, vem de vitória sobre o Brusque por 1 a 0 na última rodada. Até aqui, o Coxa soma sete vitórias, seis empates e oito derrotas. Aproveitamento de 42% na Série B.

Prováveis escalações

Sport: Caíque França; Di Placido, Allyson, Luciano Castán, Igor Cariús; Fabinho, Luciano, Domínguez e Lucas Lima; Barletta (Wellington Silva) e Gustavo Coutinho.

Coritiba: Pedro Morisco; Natanael, Thalisson, Benevenuto e Bruno Melo; Zé Gabriel, Morelli e Sebastián Gómez; Matheus Frizzo, Lucas Ronier e Robson.

Desfalques

Sport

Sem desfalques confirmados.

Coritiba

Figueiredo e Josué estão machucados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 22 de agosto de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro - Recife, PE