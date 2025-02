Onde assistir a Sousa x Sport ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste 2025

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (11), no Estádio Marizão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Sousa e Sport se enfrentam nesta terça-feira (11), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Marizão, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2025. A partida terá transmissão ao vivo da TV Tambaú/SBT na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (confira a programação completa).

Embalado pela goleada por 5 a 0 sobre o Maguary no Campeonato Pernambucano, o Sport volta suas atenções para a Copa do Nordeste. Em busca do quarto título do torneio, o Leão da Ilha ocupa a quarta posição do Grupo A, com três pontos. Na estreia, venceu o Ferroviário por 2 a 1, mas foi derrotado pelo Fortaleza pelo mesmo placar na rodada seguinte.

Por outro lado, o Sousa está na terceira posição do Grupo A, também com três pontos. Na primeira rodada, venceu o Altos por 2 a 1, mas depois foi derrotado pelo Vitória por 1 a 0.

Prováveis escalações

Sousa: Bruno Fuso; Iranilson; Uesles; Marcelo Duarte e Jackson Santos; Patrick Dias; Felipe Jacaré e Hebert Cristian; Ian Augusto; Dhonata e Diego Ceará.

Sport: Caíque França; Matheus Alexandre, Antônio Carlos, Chico e Igor Cariús; Zé Lucas, Fabricio Domínguez e Lucas Lima; Carlos Alberto, Gonçalo Paciência e Barletta.

Desfalques

Sousa

Sem desfalques confirmados.

Sport

Não há desfalques confirmados.

Quando é?