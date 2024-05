Onde assistir a Sevilla x Barcelona ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Espanhol

Equipes entram em campo neste domingo (26), pela última rodada da competição; veja como acompanhar na internet

O Sevilla recebe o Barcelona na tarde deste domingo (26), às 16h (de Brasília), no Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilla, pela 38ª rodada do Campeonato Espanhol 2023/24, a última da temporada. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Sem chance de vaga nas competições europeias ou de brigar pelo rebaixamento, o Sevilla entra em campo nesta última rodada para cumprir tabela. A equipe somou 41 pontos nas 37 rodada e está colocado na 13ª colocação. Nesta campanha, foram dez vitórias, 11 empates e 16 derrotas, além de 47 marcados e 52 sofridos.

Do outro lado, o Barcelona chega para este duelo com o técnico Xavi Hernández, que vai fazer seu último jogo no clube, já demitido. Segundo a imprensa espanhola, o Barça avançou na contratação de Hansi Flick, ex-Bayern e seleção alemã. Na atual competição, os culés chegaram na segunda posição, com 82 pontos, 12 pontos a menos que o campeão Real Madrid.

Em nota, o clube disse: "O presidente do Barcelona, Joan Laporta, anunciou nesta tarde a Xavi Hernández que não continuará como técnico do time principal na temporada 2024/25. O Barcelona agradece a Xavi pelo seu trabalho como treinador, que se soma a uma carreira inigualável como jogador e capitão da equipe, e lhe deseja toda a sorte do mundo."

Prováveis escalações

Sevilla: Nyland; Badé, Ramos, Salas; Pedrosa, Soumare, Agoume, Juanlu; Ocampos, Lukebakio e En Nesyri. Técnico: Quique Sánchez Flores.

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Cubarsí, Martínez, Cancelo; Fermín, Christensen, Pedri; Raphinha, Yamal e Lewandowski. Técnico: Xavi.

Desfalques

Sevilla

Suso, Isaac Romero, Oliver Torres, Djibril Sow, Nemanja Gudelk e Erik Lamela, lesionados, estão fora. Jesus Navas é dúvida.

Barcelona

Frenkie de Jong, Alejandro Baldé e Gavi, machucados, estão fora.

