Onde assistir a São Paulo x RB Bragantino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo neste sábado (17), no Estádio MorumBIS; veja como acompanhar na TV e na internet

São Paulo e RB Bragantino se enfrentam neste sábado (17), a partir das 18h (de Brasília), no Estádio Morumbis, pela nona rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da TNT na TV fechada e da HBO Max no streaming (veja a programação completa).

Com um jogo a menos, o São Paulo lidera o Grupo D com 13 pontos, um a mais que o Novorizontino, segundo colocado. O Tricolor chega pressionado após duas derrotas consecutivas no Paulistão, contra a Ponte Preta por 2 a 0 e o Santos por 1 a 0.

Do outro lado, o RB Bragantino está na liderança do Grupo C, com 14 pontos. Até aqui, o time de Bragança Paulista soma quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. Um aproveitamento de 58% no Paulistão.

Em 52 jogos disputados entre as equipes, o São Paulo soma 26 vitórias, contra 13 do RB Bragantino, além de 13 empates. No último encontro válido pelo Brasileirão de 2023, o Tricolor venceu por 1 a 0.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael, Rafinha, Diego Costa, Arboleda e Welington; Pablo Maia, Alisson, Bobadilla e Luciano; Juan (Erick) e Calleri. Técnico: Thiago Carpini.

RB Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Lucas Cunha, Léo Ortiz e Juninho Capixaba; Raul, Jadsom Silva e Lucas Evangelista; Helinho, Bruninho e Eduardo Sasha. Técnico: Pedro Caixinha.

Desfalques

São Paulo

Igor Vinícius, Wellington Rato e Moreira estão no departamento médico.

RB Bragantino

Luan Cândido, Eduardo Santos e Nathan Camargo seguem lesionados.

Quando é?