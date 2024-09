Onde assistir a São Paulo x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Brasileiro 2024

Majestoso será disputado neste domingo (29), no Estádio Morumbis; confira a transmissão e outras informações do jogo

São Paulo e Corinthians se enfrentam neste domingo (29), às 16h (de Brasília), no Estádio Morumbis, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Bahia, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Distrito Federal, Minas Gerais, exceto Juiz de Fora) na TV aberta e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Eliminado da Copa Libertadores, após perder nos pênaltis para o Botafogo por 5 a 4, o São Paulo volta suas atenções para a disputa do Brasileirão. Com 44 pontos, o Tricolor está na briga pelo G-4. Com cinco meses de trabalho no clube, o técnico Luis Zubeldía busca a sua primeira vitória em clássicos.

Por outro lado, o Corinthians chega motivado após vencer o Fortaleza e avançar para a semifinal da Copa Sul-Americana. No entanto, no Brasileirão, o Timão segue lutando contra o rebaixamento, com 28 pontos conquistados.

Em 361 jogos disputados, o Corinthians soma 133 vitórias, contra 112 do São Paulo, além de 116 empates. No último encontro válido pelo primeiro returno do Brasileirão de 2024, as equipes empataram por 2 a 2.

Prováveis escalações

São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato, Lucas e Luciano; Calleri.

Corinthians: Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Charles, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Romero e Yuri Alberto.

Desfalques

São Paulo

Rodrigo Nestor cumprirá suspensão, enquanto Michel Araújo está lesionado.

Corinthians

Maycon, Ruan Oliveira, Palacios, Talles Magno e Alex Santana estão no DM.

Quando é?