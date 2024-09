Confira tudo sobre a fase que antecede a grande decisão do torneio

A Copa Sul-Americana 2024 começa a se aproximar de seus capítulos finais. Com as quartas de final em curso, oito times estão vivos na disputa por uma vaga na semifinal do segundo maior torneio de interclubes da América do Sul.

Abaixo, confira todos os detalhes sobre as semifinais da Copa Sul-Americana 2024.