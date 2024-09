Semifinais da Libertadores 2024: classificados, quando é, jogos, mando de campo, onde assistir e mais do mata-mata

Quatro times lutam por um lugar na grande final, que será disputada em Buenos Aires no dia 30 de novembro

As quartas de final da Libertadores 2024 seguem em andamento com grandes confrontos que determinarão os duelos das semis. Entre os oito times ainda na disputa, cinco são brasileiros, além de River Plate (Argentina), Colo-Colo (Chile) e Peñarol (Uruguai).

Com a final marcada para o dia 30 de novembro em Buenos Aires, as equipes agora lutam por uma vaga nas semifinais e se aproximam do objetivo de conquistar o título mais cobiçado da América do Sul.

