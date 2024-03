Onde assistir a Santos x Portuguesa ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo neste domingo (17), na Vila Belmiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Santos e Portuguesa se enfrentam neste domingo (17), às 20h15 (de Brasília), na Vila Belmiro, peas quartas de final do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da TNT na TV fechada e da Max no streaming (veja a programação completa).

Com a segunda melhor campanha geral do Paulistão, o Santos conquistou a classificação para o mata-mata após terminar na liderança do Grupo A, com 25 pontos. Até aqui, o Peixe soma oito vitórias, um empate e três derrotas.

Do outro lado, a Portuguesa terminou na vice-liderança do Grupo A, com 10 pontos, dois a mais que o Santo André, terceiro colocado. No Paulistão, a Lusa registra três vitórias, um empate e oito derrotas.

Prováveis escalações

Santos: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan (Hayner); João Schmidt, Diego Pituca e Cazares; Otero, Furch e Guilherme. Técnico: Carille.

Portuguesa-SP: Thomazella; Marco Antônio, Robson e Patrick; Borel, Leandro, Ricardinho, Zé Ricardo e Pedro Henrique; Henrique Dourado e Victor Andrade. Técnico: Pintado.

Desfalques

Santos

Rodrigo Falcão, Kevyson, Alison, Sandry e Giuliano seguem no departamento médico.

Portuguesa-SP

Sem desfalques confirmados.

Quando é?