Onde assistir a Santos x Ponte Preta ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (25), na Vila Belmiro; veja como acompanhar na TV e na internet

Santos e Ponte Preta se enfrentam nesta quinta-feira (25), a partir das 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Paulista 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TNT na TV fechada, e da HBO Max no streaming (veja a programação completa aqui).

Rebaixado para a Série B do Brasileirão, o Santos iniciou bem a temporada ao vencer o Botafogo-SP por 1 a 0 na rodada de estreia do Paulistão. No momento, divide a liderança do Grupo A com a Portuguesa. Santo André e Ituano completam a chave.

"Foi uma grande estreia, né!? É motivo de muito orgulho vestir a camisa que o Rei do Futebol vestiu. Uma responsabilidade muito grande, nem eu e nem nenhum jogador estará à altura do Rei, mas é motivo de muito orgulho poder usar esse número", afirmou Giuliano.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, a Ponte Preta empatou com o Mirassol por 1 a 1 na primeira rodada. Na terceira posição do Grupo B, a Macaca está na chave de Palmeiras, Água Santa e Guarani. Lesionado, Iago Dias é tratado como dúvida.

Em 123 jogos entre as equipes, o Santos soma 68 vitórias, contra 34 da Ponte Preta, além de 21 empates. No último encontro válido pela fase de grupos Paulistão de 2021, a Macaca venceu por 3 a 0.

Prováveis escalações

Santos: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Giuliano e Diego Pituca; Guilherme, Pedrinho e Julio Furch. Técnico: Fábio Carille.

Ponte Preta: Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Castro, Mateus Silva, Felipe Amaral , Luiz Felipe, Felipinho, Élvis, Ramon, Iago Dias, Jeh. Técnico: João Brigatti.

Desfalques

Santos

Sem desfalques confirmados.

Ponte Preta

Não há desfalques confirmados.

Quando é?