Onde assistir a Santos x Inter de Limeira ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo neste sábado (9), na Vila Belmiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Santos e Inter de Limeira se enfrentam neste sábado (9), às 18h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo TNT na TV fechada e da Max no streaming da HBO (veja a programação completa).

Já classificado para as quartas de final do Paulistão, o Santos está na liderança isolada do Grupo A, com 22 pontos. Até o momento, o Peixe acumula sete vitórias, um empate e três derrotas. Na última rodada, a equipe perdeu para o RB Bragantino por 1 a 0. No mata-mata, enfrentará a Portuguesa.

Do outro lado, a Inter de Limeira, também já classificada, está apenas cumprindo tabela. Na vice-liderança do Grupo C, a equipe soma 17 pontos, quatro a menos que o líder RB Bragantino, que será seu adversário nas quartas de final.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Santos: João Paulo; Hayner, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Tomás Rincón (Nonato), Cazares e Otero; Guilherme e Morelos. Técnico: Fábio Carille.

Inter de Limeira: Max Walef; JP Galvão, Maurício, Diego Jussani e César Morais; Emerson Santos, Lucas Buchecha e Gustavo Bochecha; Everton Brito (Albano), Quirino e Andrew. Técnico: Junior Rocha.

Desfalques

Santos

Rodrigo Falcão, Kevyson, Alison, Sandry e Giuliano seguem no departamento médico.

Inter de Limeira

Felipe Albuquerque, Zé Mário e Juninho estão fora.

Quando é?

Data: sábado, 9 de março de 2024

sábado, 9 de março de 2024 Horário: 18h (de Brasília)

18h (de Brasília) Local: Vila Belmiro - Santos, SP