Onde assistir a Santos x Brusque ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2024

Equipes entram em campo neste domingo (19), na Vila Belmiro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Santos e Brusque se enfrentam neste domingo (19), às 11h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sexta rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Na disputa pelas primeiras posições da Série B, o Santos acumula 12 pontos em cinco jogos. Até o momento, o Peixe registra quatro vitórias e apenas uma derrota, que foi para o Amazonas por 1 a 0. Na última rodada, o time venceu a Ponte Preta por 2 a 1.

Por outro lado, o Brusque luta para se afastar da parte inferior da tabela. Na tentativa de escapar do Z-4, o time catarinense soma quatro pontos. Após estrear na Série B 2024 com uma vitória sobre o Mirassol por 3 a 1, o Brusque sofreu três derrotas consecutivas e um empate.

Prováveis escalações

Santos: João Paulo; JP Chermont, Gil, Joaquim e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Morelos (Willian Bigode) e Weslley Patati (Patrick). Técnico: Fábio Carille.

Brusque: Matheus Nogueira; Ronei, Salustiano, Wallace, Alex Ruan; Dionísio, Rodolfo Potiguar, Serrato (Jhemerson); Anderson Rosa, Osman; Olávio. Técnico: Luizinho Lopes.

Desfalques

Santos

Guilherme, com lesão muscular, é desfalque.

Brusque

Mateus Pivô cumprirá suspensão, enquanto Cristovam segue no departamento médico.

Quando é?

Data: domingo, 19 de maio de 2024

Horário: 11h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro - Santos, SP

Arbitragem: Luciano da Silva (árbitro), Eduardo Gonçalves e Renan Aguiar (assistentes), Thiago Lourenço (quarto árbitro), Daniel Victor Costa (VAR)