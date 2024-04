Onde assistir a San Lorenzo x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (3), no Estádio El Nuevo Gasómetro; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Palmeiras visita o San Lorenzo nesta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Estádio El Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, pela primeira rodada da Copa Libertadores. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para todo o Brasil, exceto RJ e NE) na TV aberta, da ESPN na TV fechada, do Star+ no streaming e do ge na internet (veja a programação completa).

Após a derrota para o Santos por 1 a 0 no primeiro jogo da final do Paulistão, o Palmeiras volta as atenções para a estreia na Libertadores. Em busca do quarto título do torneio, o Verdão está no Grupo F ao lado de Independiente del Valle, San Lorenzo e Liverpool-URU.

Para a estreia na Argentina, o técnico Abel Ferreira pode optar por poupar seus principais jogadores visando a decisão do Campeonato Paulista. Rômulo, que teve sua regularização concluída no início da semana, tem a possibilidade de fazer sua estreia com a camisa do clube.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o San Lorenzo vem de derrota para o Boca Juniors por 2 a 1 na última rodada do Campeonato Argentino. A última participação do clube argentino na Libertadores foi em 2021, quando foi eliminado ainda nos playoffs.

Prováveis escalações

San Lorenzo: Facundo Altamirano; Agustín Giay, Jhohan Romaña, Gastón Campi e Gonzalo Luján; Cristian Ferreira, Iván Leguizamón e Elian Irala; Adam Bareiro, Nahuel Barrios e Malcom Braida. Técnico: Rubén Insúa.

Palmeiras: Marcelo Lomba; Garcia, Gustavo Gómez, Naves (Luan) e Vanderlan (Caio Paulista); Fabinho, Richard Ríos e Gabriel Menino; Lázaro, Breno Lopes (Estêvão) e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques

San Lorenzo

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Dudu e Bruno Rodrigues seguem no departamento médico, enquanto Endrick, Veiga e Murilo podem ser poupados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 3 de abril de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio El Nuevo Gasómetro - Buenos Aires, ARG

Arbitragem: Jesus Valenzuela (árbitro), Jorge Urrego e Túlio Moreno (assistentes), Alexis Herrera (quarto árbitro), Juan Soto (VAR)