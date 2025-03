Onde assistir a Sampaio Corrêa x Náutico ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Nordeste 2025

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (06), pela 5ª rodada da fase de grupos; veja como acompanhar na internet

O Sampaio Corrêa recebe o Náutico na noite desta quinta-feira (06), às 19h (de Brasília), no Castelão, em São Luís, pela quinta rodada do Grupo B da Copa do Nordeste de 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, pelo pay-per-view e no streaming (veja a programação completa aqui).

Náutico e Sampaio Corrêa chegam pressionados para o confronto, já que ambos ocupam as últimas posições do grupo B e precisam da vitória para manter vivas as chances de classificação na Copa do Nordeste. O Timbu, que vem de derrota para o Retrô e já está fora da semifinal do Pernambucano de 2025, soma quatro pontos em quatro jogos, com uma vitória, um empate e duas derrotas. Já o Sampaio Corrêa, que viu o Campeonato Maranhense ser paralisado devido à falta de estádios disponíveis, amarga a lanterna do grupo, com apenas um ponto conquistado em quatro partidas, fruto de um empate e três derrotas.

Prováveis escalações

Sampaio Corrêa: Alan; Jo, Silverio, Fabio, Rosa; Cavi, Hudson, Souza, Pimentinha, Stence; James. Técnico: Luis Arlindo.

Náutico: Muriel; Buiú, Santana, Odivan, Fernandes; Wenderson, Auremir, Antônio, Allan; Paulo Sérgio e Otusanya. Técnico: Marquinhos Santos.

Desfalques

Sampaio Corrêa

Sem desfalques confirmados.

Náutico

Sem desfalques confirmados.

