Onde assistir a Rosario Central x Fortaleza ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (14), no Estádio Gigante de Arroyito; confira a transmissão e outras informações do jogo

Rosario Central e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 19h (de Brasília), no Estádio Gigante de Arroyito, na Argentina, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2024. A partida terá transmissão da ESPN, na TV fechada e via streaming no Disney+ (veja a programação completa).

Após terminar a primeira fase na terceira posição do Grupo G da Libertadores, o Rosario Central conquistou a classificação para as oitavas de final da Sul-Americana após eliminar o Internacional por 2 a 1 no placar agregado.

Por outro lado, o Fortaleza, vice-campeão da Copa Sul-Americana 2023, busca o título inédito. Na primeira fase, o Leão do Pici terminou na liderança do Grupo D, com 13 pontos. Até o momento, a equipe conquistou quatro vitórias, um empate e sofreu uma derrota, resultando em um aproveitamento de 72%.

Prováveis escalações

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Carlos Quintana e Agustín Sández; Mauricio Martínez, Franco Ibarra e Jonatan Gómez; Enzo Copetti, Jaminton Campaz e Marco Rubén.

Fortaleza: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Titi e Felipe Jonathan (Bruno Pacheco); Hércules, Zé Welison, Matheus Rossetto; Breno Lopes (Moisés), Pikachu e Renato Kayzer.

Desfalques

Rosario Central

Sem desfalques confirmados.

Fortaleza

Lucero se recupera de um edema muscular na coxa direita.

Quando é?

Data: quarta-feira, 14 de agosto de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Gigante de Arroyito - Rosário, ARG