Oitavas de final da Copa Sul-Americana 2024: classificados, quando é, jogos, mando de campo, onde assistir e mais do mata-mata

Confira todos os detalhes da primeira etapa do mata-mata desta edição do torneio continental

A Copa Sul-Americana é uma das competições mais importantes do continente. Contando sempre com a participação de clubes gigantes e de grande importância, a edição de 2024 conhece quase todos os seus classificados para as oitavas de final.

Vale lembrar que os vencedores de cada grupo se classificam às oitavas, mas há uma fase de playoffs entre os segundos colocados e os terceiros colocados da Libertadores.

Os classificados dos playoffs serão os adversários dos primeiros colocados nas oitavas.

Abaixo, a GOAL traz mais detalhes sobre as oitavas da Sula!

