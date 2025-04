Onde assistir a Remo x Coritiba ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série B 2025

Equipes vão a campo nesta segunda-feira (21), no Mangueirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Remo e Coritiba se enfrentam nesta segunda-feira (21), às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, no Pará, pela 4ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Disney+ Premium, pelo streaming (confira a programação completa).

O Remo é uma das equipes ainda invicitas neste início de Segundona. A equipe soma empates com Ferroviária e Botafogo-SP neste início de campeonato, conquistando sua única vitória até aqui contra o América-MG. Com cinco pontos somados, a equipe é a 9ª colocada.

O Coritiba, do outro lado, vem na 6ª posição, com sete pontos somados. O Coxa venceu seus dois primeiros compromissos, contra Vila Nova e Chapecoense, mas ficou no 0 a 0 na última rodada, diante do Novorizontino. O objetivo é, portanto, retornar aos trilhos das vitórias.

Prováveis escalações

Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Camutanga, Reynaldo e Alan Rodríguez; Caio Vinicius, Pedro Castro e Jáderson; Pedro Rocha, Felipe Vizeu e Janderson. Técnico: Daniel Paulista.

Coritiba: Pedro Rangel; Alex Silva, Guilherme Aquino, Bruno Melo e Zeca; Machado, Sebastián Gómez e Josué; Lucas Ronier, Nicolas Careca e Gustavo Coutinho. Técnico: Mozart Santos.

Desfalques

Remo

Sem desfalques divulgados.

Coritiba

Sem desfalques divulgados.

Quando é?