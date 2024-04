Onde assistir a Real Madrid x Manchester City ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Champions League

Equipes entram em campo nesta terça-feira (9), no Estádio Santiago Bernabéu; confira a transmissão e outras informações do jogo

Real Madrid e Manchester City se enfrentam na tarde desta terça-feira (9), às 16h (de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, pelo jogo de ida das quartas de final da Champions League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo do SBT na TV aberta, da TNT na TV fechada e da Max no streaming (veja a programação completa).

Embalado com três vitórias consecutivas no Campeonato Espanhol, o Real Madrid volta suas atenções para o mata-mata da Liga dos Campeões. Maior campeão do torneio com 14 títulos, os Merengues garantiram a classificação para as quartas de final após terminarem na liderança do Grupo C, com 18 pontos, oito a mais que o Napoli, segundo colocado. Nas oitavas, deixaram para trás o RB Leipzig por 2 a 1 no agregado.

"É uma eliminatória incrivelmente atrativa para os amantes do futebol. Não diria que será semelhante à temporada passada, porque cada eliminatória tem as suas características. Mas a qualidade de ambas as equipes vai permitir proporcionar um grande jogo a nível técnico. Sabemos que seremos melhores que o City em alguns aspectos e não tão bons em outros, por isso vamos ver se o balanço será positivo para nós ao fim de 180 minutos", afirmou Ancelotti.

Do outro lado, o Manchester City, atual campeão da Liga dos Campeões, eliminou o Copenhagen por 6 a 2 no placar agregado. Já na fase de grupos, também terminou como líder do Grupo G, acumulando 18 pontos. Até o momento, a equipe inglesa está invicta no torneio, com oito vitórias em oito jogos disputados.

Em 10 jogos disputados entre as equipes, o Manchester City soma quatro vitórias, contra três do Real Madrid, além de três empates. No último encontro válido pela semifinal da Liga dos Campeões 2022/23, os Citizens venceram por 5 a 1 no placar agregado.

Prováveis escalações

Real Madrid: Lunin; Carvajal, Tchouameni, Rüdiger, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga, Bellingham; Vinícius Júnior, Rodrygo. Técnico: Carlo Ancelotti.

Manchester City: Ederson; Lewis, Stones, Rúben Dias, Akanji; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Foden, Grealish; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Desfalques

Real Madrid

Alaba e Courtois seguem no departamento médico.

Manchester City

Walker e Aké estão machucados.

Quando é?

Data: terça-feira, 9 de abril de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Santiago Bernabéu - Madri, ESP

Arbitragem: François Letexier (árbitro), Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni (assistentes), Pierre Gaillouste (quarto árbitro), Jérôme Brisard (VAR)