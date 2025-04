Onde assistir a Real Madrid x Arsenal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Champions League 2024/25

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (16), no Estádio Santiago Bernabéu; confira a transmissão e outras informações do jogo

Real Madrid e Arsenal se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri, pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo da Max via streaming (veja a programação completa).

Maior vencedor da história da Champions League, com 15 títulos, o Real Madrid precisa de uma virada histórica para garantir vaga na semifinal da atual edição. Após ser derrotado por 3 a 0 no primeiro jogo, o time comandado por Carlo Ancelotti precisa vencer por quatro gols de diferença para se classificar no tempo regulamentar ou por três para levar a decisão à prorrogação.

Nas fases anteriores, o clube merengue demonstrou força. Eliminou o Manchester City nos playoffs com um agregado de 6 a 3 e, antes disso, encerrou a primeira fase na 11ª colocação geral, com 15 pontos conquistados. Já nas oitavas de final, superou o rival Atlético de Madrid nos pênaltis, vencendo por 4 a 2 após empate no tempo normal.

Por outro lado, o Arsenal pode empatar ou perder por até dois gols de diferença que mesmo assim estará classificado para as semifinais. Em busca do título inédito, os Gunners encerraram a primeira fase em terceiro lugar, com 19 pontos. Já nas oitavas, eliminou o PSV por 9 a 3 no placar agregado.

Prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Alaba; Tchouaméni, Modric; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Jr; Mbappé.

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Merino, Martinelli.

Desfalques

Real Madrid

Camavinga foi expulso em Londres e cumprirá suspensão, enquanto Carvajal, Éder Militão, Ferland Mendy e Lunin estão machucados.

Arsenal

Havertz, Gabriel Jesus, Tomiyasu, Gabriel Magalhães e Calafiori seguem fora.

Quando é?