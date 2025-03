Quartas de final da Champions League 2024/25: jogos, classificados, onde assistir e mais

Os oito melhores times da Europa se enfrentam em duelos eletrizantes para garantirem vaga nas semifinais

As quartas de final da Champions League 2024/25 estão tomando forma, com os confrontos sendo definidos. À medida que as oitavas de final vai conhecendo seus classificados, as melhores equipes da Europa lutam por um lugar entre os oito times que seguem na briga pelo título.

Os jogos de ida estão marcados para os dias 8 e 9 de abril, enquanto os de volta acontecem em 15 e 16 do mesmo mês. A competição promete grandes emoções, e a expectativa é alta para ver quais clubes avançarão para disputar o tão cobiçado troféu da UEFA.