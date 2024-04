Onde assistir a RB Bragantino x Sportivo Luqueño ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (24), no Estádio Nabi Abi Chedid; confira a transmissão e outras informações do jogo

RB Bragantino e Sportivo Luqueño se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 21h (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024. A partida terá transmitida ao vivo da ESPN 4 na TV fechada e do Star+ no streaming (veja a programação completa).

Após a vitória sobre o Corinthians por 1 a 0 na última rodada do Brasileirão, o RB Bragantino volta as atenções para a disputa da Sul-Americana. Na terceira posição do Grupo H, com três pontos, o Massa Bruta venceu o Coquimbo Unido por 1 a 0 na rodada de estreia, mas foi derrotado pelo Racing por 3 a 0.

Do outro lado, o Sportivo Luqueño busca a primeira vitória no torneio. Na lanterna do Grupo H, sem nenhum ponto conquistado, foi derrotado pelo Racing por 2 a 0 e pelo Coquimbo Unido por 1 a 0 até o momento.

Prováveis escalações

Sportivo Luqueño: Gaspar Servio, Juan Pérez, Paul Riveros, Mario López, Alexis Cantero, Roberto Martínez, Álvaro Cuello, Agustín Manzur, Richard Prieto, Adrián Alcaraz y Walter González.

Athletico-PR: Cleiton; Andrés Hurtado, Douglas Mendes, Luan Cândido e Guilherme; Jadsom, Gustavinho, Raul; Nacho Laquintana, Mosquera e Eduardo Sasha.

Desfalques

RB Bragantino

Juninho Capixaba, expulso contra o Racing, cumprirá suspensão, enquanto Helinho, Lucas Evangelista, Matheus Fernandes e Nathan Camargo estão no DM.

Sportivo Luqueño

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 24 de abril de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid - Bragança Paulista, SP