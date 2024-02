Onde assistir a RB Bragantino x São Bernardo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo neste sábado (10), no Estádio Nabi Abi Chedid; veja como acompanhar na TV e na internet

RB Bragantino e São Bernardo se enfrentam neste sábado (10), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da TNT na TV fechada, e da HBO Max e Paulistão Play no streaming (veja a programação completa aqui).

Embalado com duas vitórias consecutivas, o RB Bragantino está em busca de se manter na liderança do Grupo C. Com 10 pontos, a equipe de Pedro Caixinha está um ponto à frente do Mirassol, que ocupa o segundo lugar.

Na última rodada, o Massa Bruta venceu o Novorizontino por 2 a 0, mantendo um aproveitamento de 100% fora de casa. No entanto, em casa, o desempenho tem sido irregular neste ano. Em três jogos, foram duas derrotas (contra Água Santa e Palmeiras) e um empate (contra o Botafogo-SP).

"De maneira nenhuma, as três vitórias fora de casa apagam as nossas não conquistas dentro de casa. Uma coisa não limpa a outra. Acho que a equipe, pelo menos no jogo contra o Botafogo-SP, fez uma primeira parte muito boa e, depois, um apagão na segunda parte. Mas com o Palmeiras, a partir dos 20 minutos até o fim, parece que a equipe merecia mais. Mas futebol tem disso. Há momentos em que não merece e tem. E há momentos que não merece e não tem. E nós temos que saber lidar e conviver com isso. Infelizmente, tem acontecido como mandante. Mas agora, daqui dois dias, já temos essa possibilidade", afirmou o treinador.

Por outro lado, o São Bernardo está na vice-liderança do Grupo D, com 11 pontos, dois a menos que o líder São Paulo. Nos últimos dois jogos, empatou com a Ponte Preta por 3 a 3 e venceu a Portuguesa por 1 a 0.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Léo Ortiz, Lucas Cunha e Guilherme; Jadsom, Lucas Evangelista, Raul e Thiago Borbas; Helinho e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

São Bernardo: Alex Alves; Pedro Carrerete, Alan Santos e Rafael Forster; Lucas Tocantins, Rodrigo Souza, Lucas Lima, Wesley Dias e Arthur Henrique; Matheus Régis e Kayke. Técnico: Márcio Zanardi.

Desfalques

RB Bragantino

Eduardo Santos, Nathan Camargo, Eric Ramires e Henry Mosquera seguem lesionados.

São Bernardo

Sem desfalques confirmados.

Quando é?