Onde assistir a RB Bragantino x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (31), no Estádio Nabizão; veja como acompanhar na TV e na internet

RB Bragantino e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (31), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Nabizão, em Bragança Paulista, pela quarta rodada do Campeonato Paulista 2024. A partida terá transmissão ao vivo da TNT na TV fechada e da HBO Max no streaming (veja a programação completa aqui).

Depois de empatar com o Novorizontno por 1 a 1 na rodada de estreia, o Palmeiras emplacou duas vitórias consecutivas no Paulistão. No momento, o atual bicampeão é o líder do Grupo B, com sete pontos, três a menos que o Guarani.

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira planeja poupar seus principais jogadores, visando a decisão da Supercopa do Brasil contra o São Paulo, marcada para domingo (4). Endrick, que está participando do Pré-Olímpico com a seleção brasileira, além de Bruno Rodrigues e Dudu, que estão lesionados, serão desfalques.

Mais artigos abaixo

Por outro lado, o RB Bragantino lidera o Grupo C com quatro pontos. Na rodada de estreia, a equipe foi derrotada pelo Água Santa por 1 a 0. Em seguida, conquistou uma vitória sobre a Portuguesa por 2 a 1, e na última rodada, empatou com o Botafogo-SP por 1 a 1 nos três primeiros jogos disputados.