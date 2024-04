Onde assistir a RB Bragantino x Coquimbo Unido ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (3), no Estádio Nabizão; confira a transmissão e outras informações do jogo

RB Bragantino e Coquimbo Unido se enfrentam na noite desta quarta-feira (3), às 21h (de Brasília), no Estádio Nabizão, em Bragança Paulista, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo do Star+ no streaming (veja a programação completa).

Eliminado do Paulistão na semifinal pelo Santos por 3 a 1, o RB Bragantino volta suas atenções para a disputa da Sul-Americana. A equipe de Bragança Paulista está no Grupo H do torneio ao lado de Coquimbo Unido, Racing e Sportivo Luqueño.

Do outro lado, o Coquimbo Unido vem de vitória sobre o Audax Italiano por 1 a 0 no Campeonato Chileno, depois do empate sem gols com o Colo-Colo. A equipe garantiu a classificação para a fase de grupos da Sul-Americana após a vitória sobre o Universidad Católica por 2 a 0 na fase preliminar.

Prováveis escalações

RB Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Lucas Cunha, Luan Cândido e Juninho Capixaba; Jadsom, Matheus Fernandes (Thiago Borbas) e Eric Ramires; Helinho, Vitinho e Eduardo Sasha.

Coquimbo Unido: Diego Sanchez; Elvis Hernandez, Dylan Escobar, Salvador Sanchez, Sebastian Cabrera, Dylan Glaby, Sebastian Galani, Luciano Cabral, Cristopher Barrera, Benjamin Chandia, Andres Chavez.

Desfalques

RB Bragantino

Eduardo Santos, Nathan Camargo, Lincoln e Lucas Evangelista estão no departamento médico.

Coquimbo Unido

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 3 de abril de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Estádio Nabizão - Bragança Paulista, SP