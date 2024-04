Onde assistir a Racing-URU x Corinthians ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Sul-Americana

Equipes entram em campo nesta terça-feira (2), no Estádio Centenario; confira a transmissão e outras informações do jogo

O Corinthians visita o Racing-URU nesta terça-feira (2), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Centenario, em Assunção, pela primeira rodada do Grupo F da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo do SBT na TV aberta, da Paramount+ no streaming, e no YouTube do SBT Sports (veja a programação completa).

Em busca do título inédito da Copa Sul-Americana, o Corinthians está no Grupo F, ao lado de Argentinos Juniors, Racing-URU e Nacional-PAR. Na última temporada, o Timão foi eliminado na semifinal pelo Fortaleza, com placar agregado de 3 a 1.

Do outro lado, o Racing-URU volta a disputar uma partida por competições internacionais após 14 anos. A última foi na Copa Libertadores de 2010. Na atual temporada, a equipe ocupa a oitava posição do Campeonato Uruguaio, com sete pontos. Na última rodada, venceu o Cerro Largo por 2 a 1.

Prováveis escalações

Racing-URU: Renzo Bacchia; Agustín Pereira, Lucas Monzón, Hugo Magallanes e Óscar Quiñónez; Urretaviscaya, De los Santos, Lucas Rodríguez e Juan Rivero; Verón Lupin e Dylan Nandín. Técnico: Eduardo Espinel.

Corinthians: Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Wesley, Yuri Alberto e Pedro Raul. Técnico: António Oliveira.

Desfalques

Racing-URU

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Igor Coronado, com dengue, Maycon, com lesão muscular, e Diego Palacios, em transição física, estão fora.

Quando é?