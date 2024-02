Onde assistir a PSV x Borussia Dortmund ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Champions League

Equipes entram em campo nesta terça-feira (20), no Estádio Philips; veja como acompanhar na TV e na internet

PSV e Borussia Dortmund se enfrentam nesta terça-feira (20), às 17h (de Brasília), no Estádio Philips, em Eindhoven, na Holanda, pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League 2023/24. A partida terá transmissão ao vivo do Space na TV fechada e da HBO Max no streaming (veja a programação completa aqui).

Embalado com duas vitórias no Campeonato Holandês, o PSV volta as atenções para a disputa da Champions League. A equipe conquistou a classificação para as oitavas de final após terminar na vice-liderança do Grupo B, com nove pontos. Até aqui, foram duas vitórias, três empates e uma derrota.

Do outro lado, o Borussia Dortmund conquistou a liderança do Grupo F, com 11 pontos, três a mais que o PSG, segundo colocado. Até o momento, o Dortmund registra três vitórias, dois empates e uma derrota. Um aproveitamento de 61% na Champions.

Prováveis escalações

PSV: Wálter Benítez; Jordan Teze, André Ramalho, Olivier Boscagli e Sergiño Dest; Jerdy Schouten, Joey Veerman, Ismael Saibari, Hirving Lozano e Johan Bakayoko; Luuk de Jong. Técnico: Peter Bosz.

Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Julian Ryerson, Nico Schlotterbeck, Niklas Sule e Ian Maatsen; Emre Can, Marco Reus, Marcel Sabitzer, Julian Brandt e Jadon Sancho; Niclas Füllkrug. Técnico: Edin Terzic.

Desfalques

PSV

Sem desfalques confirmados.

Borussia Dortmund

Sebastien Haller, com lesão no tornozelo, é tratado como dúvida.

Quando é?