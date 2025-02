Onde assistir a Pouso Alegre x Athletico-PR ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Brasil 2025

Equipes entram em campo nesta terça-feira (25), no Estádio Manduzão; confira a transmissão e outras informações do jogo

Pouso Alegre e Athletico-PR se enfrentam nesta terça-feira (25), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Manduzão, pela primeira fase da Copa do Brasil 2025. A partida terá transmissão ao vivo do Prime Video no streaming (veja a programação completa).

Após empatar sem gols com o Azuriz no primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Paranaense, o Athletico-PR volta suas atenções para a estreia na Copa do Brasil. Em busca do segundo título da Copa do Brasil, o Furacão na última temporada foi eliminado nas quartas de final pelo Vasco nos pênaltis por 5 a 4.

Por outro lado, o Pouso Alegre foi eliminado do Campeonato Mineiro após encerrar a primeira fase na vice-liderança do Grupo C, com oito pontos, três a menos que o líder Cruzeiro. Em oito jogos, foram duas vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Prováveis escalações

Pouso Alegre: Felipe; Moreira, Victão, Bastos e Jonathan; Magno, Martínez, Krobel e Foguinho; Caicedo e Maxuel.

Athletico-PR: Mycael; Dudu, Belezi, Léo e Fernando; Raul, Felipinho e João Cruz; Isaac, Luiz Fernando e Velasco.

Desfalques

Pouso Alegre

Sem desfalques confirmados.

Athletico-PR

Alan Kardec, Léo Derik, Julimar e Esquivel estão no departamento médico.

Quando é?