Quantos títulos o Athletico tem na Copa do Brasil?

Furacão é um dos 'novatos' entre os campeões do torneio eliminatório do futebol brasileiro

O Athletico-PR é certamente um dos clubes de maior ascensão no futebol brasileiro neste século, período no qual conquistou os maiores títulos de sua história: um Campeonato Brasileiro, duas Copas Sul-Americanas e uma Copa do Brasil, vencida em 2019.

Naquela edição, o Furacão do técnico Tiago Nunes estreou na competição diretamente nas oitavas de final, já que foi um dos participantes brasileiros da Libertadores daquele ano. O adversário foi o Fortaleza, superado apenas graças a um gol de Marco Rúben no jogo de volta, na Arena da Baixada. Depois foi a vez de superar o Flamengo nos pênaltis, na Maracanã (3 a 1 nas cobranças), para garantir uma vaga na semifinal.

Miguel Locatelli/Athletico-PR

Contra o Grêmio, uma nova vitória na disputa por pênaltis após devolver, em Curitiba, os 2 a 0 sofridos no jogo de ida, no tempo normal. O goleiro Santos foi o herói da semifinal, defendendo o chute de Pepê para devolver o Athletico à decisão da Copa do Brasil após seis anos.

A final foi marcada pela superioridade dos rubro-negros diante do Internacional: no jogo de ida, na Arena da Baixada, Bruno Guimarães marcou o gol de uma merecida vitória dos paranaenses; e uma semana depois, em 18 de setembro de 2019, Léo Cittadini e Rony definiram a vitória por 2 a 1 no Beira-Rio, em Porto Alegre, que deu o titulo inédito da Copa do Brasil ao Athletico.