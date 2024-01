Onde assistir a Portuguesa x RB Bragantino ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (24), no Estádio do Canindé; veja como acompanhar na TV e na internet

Portuguesa e RB Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira (24), às 19h30 (de Brasília), no Estádio do Canindé, em São Paulo, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo do TNT na TV fechada, da HBO Max e do Paulistão Play no streaming (veja a programação completa aqui).

Após vencer a Inter de Limeira por 3 a 2 na rodada de estreia do Paulistão, a Portuguesa busca o segundo triunfo consecutivo. Atualmente, a equipe está empatada na liderança do Grupo A com o Santos, ambos com três pontos cada. Santo André e Ituano completam a chave.

Do outro lado, o RB Bragantino sofreu uma derrota para o Água Santa na primeira rodada e está agora em busca de reabilitação no Paulistão, visando sair da zona de rebaixamento do Grupo D. Corinthians, Mirassol e Inter de Limeira completam a chave.

Prováveis escalações

Portuguesa: Thomazella; Douglas Borel, Quintana, Patrick e Marquinhos Pedroso; Zé Ricardo, Chrigor e Eduardo; Felipe Marques, Victor Andrade e Henrique Dourado.

RB Bragantino: Cleiton; Léo Realpe, Lucas Cunha, Lucas Cândido; Andrés Hurtado, Lucas Evangelista, Henry Mosquera, Matheus Fernandes e Bruninho; Thiago Borbas e Helinho.

Desfalques

Portuguesa

Sem desfalques confirmados.

RB Bragantino

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quarta-feira, 24 de janeiro de 2024

quarta-feira, 24 de janeiro de 2024 Horário: 19h30 (de Brasília)

19h30 (de Brasília) Local: Estádio do Canindé - São Paulo, SP