Onde assistir a Portuguesa x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (28), no Estádio do Canindé; veja como acompanhar na TV e na internet

Portuguesa e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (28), às 19h30 (de Brasília), no Estádio do Canindé, em jogo atrasado da quinta rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da TNT na TV fechada e no serviço de streaming Max (veja a programação completa).

Após empatar com o Corinthians por 2 a 2 na última rodada do Paulistão, o Palmeiras venceu o Mirassol por 3 a 1 e segue invicto no torneio. Ainda sem perder, o Verdão aparece na liderança do Grupo B, com 21 pontos conquistados.

Do outro lado, a Portuguesa está na vice-liderança do Grupo A, com sete pontos, 15 a menos que o líder Santos. Nos últimos três jogos, empatou com o Água Santa por 1 a 1, venceu o Guarani por 1 a 0 e foi derrotado pelo Botafogo-SP por 2 a 1.

Prováveis escalações

Portuguesa: Thomazella; Robson, Marco Antônio e Patrick; Borel, Zé Ricardo, Giovanni Augusto, Tauã e Eduardo Diniz; Felipe Marques e Paraizo. Técnico: Pintado.

Palmeiras: Weverton; Garcia, Naves, Luan e Vanderlan; Fabinho, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Caio Paulista (Lázaro), Breno Lopes e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

Desfalques

Portuguesa

Chrigor e Marquinhos Pedroso estão fora.

Palmeiras

Mayke, em transição física, segue como desfalque.

Quando é?