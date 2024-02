Onde assistir a Portuguesa x Guarani ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo neste domingo (18), no Estádio do Canindé; veja como acompanhar na TV e na internet

Em duelo direto contra o rebaixamento, Portuguesa e Guarani se enfrentam neste domingo (18), às 18h (de Brasília), no Estádio do Canindé, pela nona rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da TNT na TV fechada, da Cazé TV no YouTube e da HBO Max e do Paulistão Play no streaming (veja a programação completa).

Depois de cinco derrotas consecutivas no Paulistão, a Portuguesa empatou com o Água Santa por 1 a 1 na última rodada e quebrou a sequência negativa. No momento, a Lusa ocupa a terceira posição do Grupo A, com quatro pontos.

Do outro lado, o Guarani está na lanterna do Grupo B, com cinco pontos, e também chega pressionado após quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos disputados no torneio estadual.

Prováveis escalações

Portuguesa: Thomazella; Quintana, Robson e Patrick; Talles, Tauã (Ricardinho), Zé Ricardo, Giovanni Augusto (Renan Gorne) e Eduardo Diniz (Pedro Henrique); Paraizo (Rone) e Felipe Marques.

Guarani: Vladimir; Heitor, Léo Santos, Rayan e Hélder; Camacho, Anderson Leite, Matheus Bueno e Régis (Chay); Reinaldo e Pablo Thomaz. Técnico: Claudinei Oliveira.

Desfalques

Portuguesa

Sem desfalques confirmados.

Guarani

Bruno Mendes e Derek estão no departamento médico.

Quando é?