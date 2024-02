Onde assistir a Ponte Preta x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista

Equipes entram em campo neste sábado (10), no Estádio Moisés Lucarelli; veja como acompanhar na TV e na internet

O São Paulo visita a Ponte Preta neste sábado (10), no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da TNT na TV fechada e da HBO Max no streaming (veja a programação completa aqui).

Embalado com três vitórias consecutivas no Paulistão, o São Paulo busca manter a invencibilidade no torneio. No momento, o Tricolor ocupa a liderança do Grupo D, com 13 pontos, dois a mais que o Mirassol, segundo colocado.

Do outro lado, a Ponte Preta ocupa a vice-liderança do Grupo B, com nove pontos, quatro a menos que o líder Palmeiras. Até aqui, a Macaca soma duas vitórias, três empates e uma derrota. Aproveitamento de 50% no torneio estadual.

Prováveis escalações

Ponte Preta: Pedro Rocha; Haquín, Edson e Nilson Júnior; Igor, Felipinho, Emerson Santos, Elvis e Gabriel Risso; Iago Dias e Gabriel Novaes. Técnico: João Brigatti

São Paulo: Rafael; Moreira, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia, Bobadilla (Luiz Gustavo) e Luciano; Wellington Rato, Nikão (Ferreirinha) e Calleri. Técnico: Thiago Carpini

Desfalques

Ponte Preta

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Lucas e Igor Vinícius seguem fora, enquanto Alisson cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Quando é?