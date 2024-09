Onde assistir a Peñarol x Flamengo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das quartas de final da Copa Libertadores 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (26), no Estádio Campeón del Siglo; confira a transmissão e outras informações do jogo

Peñarol e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 19h (de Brasília), no Estádio Campeón del Siglo, no Uruguai, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores 2024. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa).

Depois da derrota para o Grêmio por 3 a 2 na última rodada do Brasileirão, o Flamengo volta suas atenções para a Libertadores. Como perdeu o primeiro jogo por 1 a 0 no Maracanã, o Rubro-Negro precisa vencer por dois gols de diferença para avançar.

Em busca do quarto título do torneio, o Flamengo encerrou a fase de grupos na segunda colocação do Grupo E, com 10 pontos. Nas oitavas de final, eliminou o Bolívar com um placar agregado de 2 a 1.

Mais artigos abaixo

Por outro lado, o Peñarol entra em campo com a vantagem do empate para garantir a classificação para a semifinal da Libertadores. Na fase de grupos, o time uruguaio terminou na vice-liderança do Grupo G, com 12 pontos. Já nas oitavas de final, eliminou o The Strongest por 4 a 1 no placar agregado.

Prováveis escalações

Peñarol: Aguerre; Léo Coelho, Javier Méndez, Guzmán Rodríguez; Pedro Milans, Eduardo Darías, Damián García, Javier Cabrera, Léo Fernández, Maximiliano Olivera; Maximiliano Silvera. Técnico: Diego Aguirre.

Flamengo: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar (Léo Ortiz), De la Cruz, Arrascaeta, Gerson; Gonzalo Plata e Bruno Henrique (Gabigol). Técnico: Tite.

Desfalques

Flamengo

Pedro, Everton Everton Cebolinha e Matías Viña estão no departamento médico.

Peñarol

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: quinta-feira, 26 de setembro de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Campeón del Siglo - Motevideu, URU