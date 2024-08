Quartas de final da Libertadores 2024: classificados, quando é, jogos, mando de campo, onde assistir e mais do mata-mata

Confira todos os detalhes da segunda etapa do mata-mata desta edição do torneio continental

Com a fase de oitavas de final sendo definida, a edição 2024 da Copa Libertadores da América já começa a se prepara para os duelos das quartas de final, com oito equipes sul-americanas vivas.

Nas oitavas, o Atlético-MG encara o San Lorenzo, enquanto o Grêmio faz o clássico brasileiro com o Fluminense. Além disso, no duelo argeentino, o River enfrenta o Talleresenquanto o Colo Colo encara o Junior. O São Paulo enfrenta o Nacional e o Palmeiras duela com o Botafogo. Para completar a chave, Peñarol e The Strongest e Flamengo e Bolívar se encaram.

Abaixo, a GOAL traz mais detalhes sobre as quartas da principal competição de clubes da América do Sul.

