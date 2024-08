Onde assistir a Paysandu x Mirassol ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais Série B 2024

Equipes se enfrentam nesta segunda-feira (26), no Estádio Leônidas Sodré de Castro; confira a transmissão e outras informações do jogo

Paysandu e Mirassol se enfrentam nesta segunda-feira (26), às 19h (de Brasília), no Estádio Leônidas Sodré de Castro, em Belém, pela 23ª rodada da Série B 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Sem vencer há seis jogos, com quatro derrotas e dois empates, o Paysandu volta a campo pressionado pela vitória. Com 25 pontos, o Papão está a três do Ituano, equipe que abre a zona de rebaixamento.

Já o Mirassol, na briga pelo acesso, ocupa a terceira posição da Série B, com 38 pontos, dois a menos que o líder Novorizontino. Depois de uma sequência de quatro vitórias e um empate, a equipe foi derrotada pelo Botafogo-SP por 2 a 1.

Prováveis escalações

Paysandu: Diogo Silva; Michel Macedo, Luan Freitas, Yefferson Quintana, Kevyn; Val Soares, Leandro Vilela, Matheus Trindade, Borasi; Juan Cazares, Nicolas.

Mirassol: Alex Muralha; Zeca, Luiz Otávio, João Victor, Alex Silva; Danielzinho, Neto Moura, Chico; Fernandinho, Gabriel, Dellatorre.

Desfalques

Paysandu

Sem desfalques confirmados.

Mirassol

Não há desfalques confirmados.

Quando é?

Data: segunda-feira, 26 de agosto de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Local: Estádio Leônidas Sodré de Castro - Belém, Pará